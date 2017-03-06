بالصور.. مدني المدينة يباشر حادث انهيار سور عمارة سكنية

المواطن - شريف النشمي - المدينة

باشرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة عصر اليوم الإثنين حادث انهيار سور عمارة سكنية بمخطط شوران بالمدينة.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أنه “ورد بلاغ عند الساعة ١٦:٤٢من عصر اليوم الإثنين عن حادث انهيار سور خارجي لعمارة سكنية بمخطط شوران بالمدينة المنورة”.

وأضاف: “تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول اتضح ان البلاغ عبارة عن انهيار السور الخارجي لعمارة سكنية نتيجة أعمال حفر الأرض المجاورة وتأثر العمارة السكنية”.

وتابع: “تم إخلاء العمارة من السكان احترازيًّا وتم طلب لجنة المباني الآيلة للسقوط للوقوف على المبنى حسب الاختصاص”.