بالصور.. مدير صحة جازان يقف ميدانيًا على احتياجات مستشفيات الحد الجنوبي

المواطن ـ جازان:

زار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عايض بن عبدالله الشهراني، صباح الثلاثاء، مستشفيات الحد الجنوبي، متفقّدًا أوضاعها.

واطلع الشهراني على سير العمل بمستشفيات الحد الجنوبي، كما التقى بعدد من المرضى والمراجعين، واجتمع مع المسؤولين ورؤساء الأقسام الطبية والفنية، المقدمين للخدمة بتلك المستشفيات، بغية مناقشة الاحتياجات اللازم توفيرها، وأبرز العوائق التي يجب إيجاد الحلول لها.

واستعرض أبرز ما استجد في المشاريع المستحدثة، بغية الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين بمستشفيات الحد الجنوبي.

ورافق مدير صحة جازان في زيارته، مساعده للخدمات العلاجية الدكتور محمد أبوطالب، والمساعد للإدارة الهندسية المهندس علي جعفري، والمشرف على العلاقات العامة والإعلام بصحة جازان الأستاذ نبيل غاوي.

يذكر أنَّ الزيارة شملت مستشفيات:

صامطة

الموسم

الحرث

أحد المسارحة.