بالصور.. مدير هلال عسير يفاجئ إسعاف الحريضة ومربة بزيارة تفقدية
لمتابعة سير العمل والتجهيزات الطبية والإسعافية

بالصور.. مدير هلال عسير يفاجئ إسعاف الحريضة ومربة بزيارة تفقدية

2017/03/04
الساعة 4:01 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – عسير

في زيارة غير مجدولة وغير معلنة، فاجأ مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن عبدالله بن مزهر الشهري صباح اليوم السبت مركز إسعاف الحريضة ومركز إسعاف مربة بزيارة للوقوف بشكل مباشر بعيداً عن الرسميات ، وذلك لمتابعة سير العمل الإسعافي وكذلك التجهيزات الطبية والإسعافية المهمة لضمان تقديم خدمات إسعافية متميزة ، بالإضافة إلى أداء الفنيين العاملين بالمركز وكيفية تقديم الخدمات الطبية والإسعافية والمشاكل التي يواجهونها والسعي لحلها .

والتقى الشهري بمنسوبي مركز إسعاف الحريضة ومربة ، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، ووجه بتأمينها، وحث الجميع على الاهتمام بالمصابين وطريقة التعامل مع الحوادث التي يواجهونها ، وتقديم كافة الخدمات الإسعافية على أكمل وجه.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية بعد توليه منصب مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة على المراكز الإسعافية التابعة.

 

 

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