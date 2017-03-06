بالصور.. مراكز ودور الإيواء في الرياض تشارك الدفاع المدني يومه العالمي

المواطن ـ الرياض:

شاركت مراكز ودور الإيواء الرجالية والنسائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار “يداً بيد للوقاية من المخاطر”.

وتمثلت المشاركة، بتنظيم مجموعة من الفعاليات الداخلية في مركز الرعاية النهارية بالحي الدبلوماسي، والرعاية النهارية بالقدس، وتأهيل الإناث بالخرج، والمركز الوطني للتوحد، وتأهيل الإناث بالدرعية.

وتضمنت العديد من المحاضرات التوعوية وورش العمل، التي تتحدث عن دور وجهود الدفاع المدني في الحفاظ على سلامة أمن المجتمع، وتعزيز الحماية المدنية، مع التوعية بمتطلبات السلامة في المنشآت والمنازل.

وشاركت بعض المراكز، مثل دار الملاحظة الاجتماعية بالأفلاج، ومركز التأهيل الشامل بالمجمعة بقسميه ذكوراً وإناثاً، والوحدة التدريبية بتأهيل القدس، في المعارض التوعوية والتثقيفية التي نظمتها مديرية الدفاع المدني، عبر إقامة أركان تعريفية عن خدمات المراكز، وفئاتها.

واحتوت أركان الرعاية، على العديد من المنشورات التعريفية، وبعض اللوحات التوعوية، والمجسمات الخاصة بهذه المناسبة. وتم تكريم هذه المراكز في نهاية المشاركات.

يُذكر أنّه تأتي هذه المشاركة في إطار التعاون المثمر بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الإدارات الحكومية الأخرى في تفعيل المناسبات العامة، ومنها اليوم العالمي للدفاع المدني، بهدف دعم فئاتها المشمولة بالرعاية ودمجهم وتقديمهم للمجتمع بصورة إيجابية.