بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم يختل اليمنية بالمساعدات

المواطن – واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المعونات الإغاثية للأشقاء اليمنيين في الشريط الساحلي غرب اليمن ، حيث وزع صباح اليوم سلالا غذائية في منطقة يختل التابعة لمديرية المخا.



وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن صالح الذيباني أن هذه المساعدات تأتي في إطار جهود المركز لإغاثة الشعب اليمني الشقيق في مختلف الجوانب الإنسانية والصحية والغذائية والمأوى والمياه ، مشيرا إلى أن التوزيع في منطقة يختل يأتي ضمن التدخل العاجل بعد تحريرها مباشرة.

وأضاف أنه خلال اليومين القادمين سينفذ المركز توزيع أربعة آلاف سلة غذائية في مدينة المخا ومنطقة واحجة والكدحة التابعتين لمديرية ذو باب وباب المندب .

وعبر أهالي منطقة يختل عن امتنانهم لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على ما قدمة من معونات غذائية أتت في وقتها المناسب بعد ظروف بالغة الصعوبة مرت بها منطقة يختل بمديرية المخا إثر الأزمة الحالية .