بالصور.. مركز تدريب الدفاع المدني بالشرقية يدعم مهارات طلبته المستجدين

المواطن ـ نوف العايد ـ الشرقية:

نفذ مركز تدريب الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، عددًا من البرامج والأنشطة المختلة، بغية توعية طلبة الدورة التأهيلية للمستجدين، عن أضرار التدخين والمخدرات.

وأقيم معرض توعوي، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد يحيى الزهراني، تخللته محاضرات إرشادية للطلبة، فضلاً عن مشاركة جهات عدة، بينها:

مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية. جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، عبر مشاركة بالكلاب البوليسية مجمع الأمل والصحة النفسية بالمنطقة الشرقية. جمعية مكافحة التدخين بالمنطقة الشرقية (نقاء). مستشفى الملك فهد التخصصي (بنك الدم )، الذي نظم حملة للتبرع بالدم .

وفي سياق آخر، انطلاقًا من مسؤولية المركز كجهة تعليمية وتدريبية في المنطقة، قُدِمت تجربة لكيفية حرق الغاز من ناقلات الغاز، والطرق الصحيحة للتعامل مع الغاز المشتعل، بالمشاركة مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية في المنطقة الشرقية.

وفي نهاية هذه البرامج، قدم قائد مركز تدريب الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم مسفر الحلافي، درعًا تذكاريًا لمدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد الزهراني.