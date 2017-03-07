بالصور.. مفاجأة بخصوص قرار لجنة الانضباط وإيقاف نواف العابد !

المواطن ـ محمد سلام

كشف الناقد الرياضي والمحامي القانوني، محمد الدويش، أن استئناف نادي الهلال على قرار إيقاف لاعبه نواف العابد سيكون على الغرامة فقط، ومن الناحية القانونية لا يمكن استئناف قرار الإيقاف لمباراتين.

ونشر الدويش عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” المواد القانونية التي تُثبت صحة حديثه، وعلق بقوله: “الإيقاف مباراتين غير قابل للإستئناف … الغرامة فقط هي التي يستأنفها نواف العابد”.

هذا وكان الهلال قد فاز على الاتحاد بنتيجة 3 ـ 1 يوم الأحد الماضي في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين، وشهد الكلاسيكو أحداث مثيرة تسببت في عدد من القرارات أصدرتها لجنة الانضباط اليوم الثلاثاء، حيث عاقبت فهد المولد بالإيقاف (مباراة) رسمية بالإضافة للإيقاف التلقائي لقيامه بركل لاعب فريق الهلال بطريقة عنيفة من الخلف ضمن دوري جميل.

كما أوقفت لاعب الهلال نواف العابد (مباراتين) وغرامة (40000) لاحتفاله بتسجيل الهدف الثالث أمام جمهور الاتحاد بطريقة استفزازية؛ مما نتج عنه إثارة الجماهير.

وقررت لجنة الانضباط تغريم نادي الاتحاد مبلغ (225,000) ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه والأحذية داخل أرض الملعب وعلى لاعبي فريق الهلال، كما قامت بتغريم نادي الاتحاد (10,000) ريال لحصول (6) من لاعبيه على بطاقات ملونة تتمثل في (5 أصفر، 1 أحمر).