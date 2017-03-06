بالصور.. مهرجان الفراولة يختتم فعالياته في البكيرية

المواطن – واس

اختتمت أمس فعاليات مهرجان الفراولة الأول بمحافظة البكيرية ، الذي استمر أسبوعاً، وتضمنت فعالياته دورات في زراعة وقطف الفراولة، واستخدام الزراعة المائية في المنازل.

وأبان رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان المهندس حمد بن إبراهيم اللحيدان، أن المهرجان في نسخته الأولى جاء بهدف توفير بيئة ترفيهية مبتكرة وسياحة زراعية إذ تضمن عدداً من الفعاليات منها ما خصص للأسر المنتجة وأخرى للطفل.

وأشار إلى أن المهرجان الذي استقبل 100 ألف زائر من المنطقة والمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية اشتمل على معارض مصاحبة بمشاركة هيئة السياحة وبعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها كيفية استخدام الطاقة الشمسية.