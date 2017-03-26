بالصور.. مواطنون ينظفون روضة الخفس الشمالية

المواطن- ‏رشيد السويلم _الخرج

في بادرة جميلة لاقت استحسان الزوار؛ نظف مواطنون مساء أمس روضة الخفس الشمالية -قرابة 90 كيلومتراً شمال شرق الرياض- والتي تشهد خلال عطلة الأسبوع إقبالاً كبيراً من عشاق البر والمتنزهين.

“المواطن” التقت بعض المبادرين لتستطلع آراءهم حول هذه التجربة، حيث قال مرزوق المجنوني، الذي جاء للتمتع بالمناظر الطبيعية الجميلة من مكة المكرمة: شاهدنا صوراً للروضة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولعشقنا للبر أتينا للتنزه في هذه الرياض بعد أن اكتست بالأعشاب، ولكن تفاجأنا بوجود بعض مخلفات الأكل والنفايات؛ الأمر الذي يؤثر على البيئة ويشوه المنظر العام، فبادرنا بجمع الكثير من النفايات وبقايا الأطعمة لإخراجها خارج الروضة للحفاظ عليها أفضل مما كانت، ونتمنى أن يهتم الجميع بذلك.

بدوره ناشد محمد الوسيدي بالاهتمام بالروضة من خلال وضع لوحات تحذر من رمي المخلفات ووضع مظلات داخل الروضة وتوفير دورات مياه عامة للزوار، لا سيما وأن الروضة تشهد خلال عطلة نهاية الأسبوع حضوراً كثيفاً من الشباب والعائلات والأطفال، وتنقصهم مثل هذه الخدمات الضرورية والتي لابد من توفرها.

من جهته قال محمد العتيبي، والذي جاء من المدينة المنورة للاستمتاع بالأجواء الربيعية والأمطار في الروضة بمعيّة زملائه: أطالب بمنع الإبل من دخول المحمية؛ لكي لا تؤثر على مستوى الغطاء النباتي، وكذلك توفير ممرات لكبار السن وذوي الاحتياجات؛ لكي تكون هناك أريحية في تنقلهم داخل الروضة مما يسهل حركة العربات.

بدوره اشتكى فهد العتيبي من ارتفاع أسعار مخيمات التأجير، وعدم وجود محطات وقود بالقرب من الروضة.

يُذكر أن روضة الخفس من أقرب الروضات للرياض، ولا يُسمَح فيها بدخول السيارات، وتتميز بموقعها، إذ تحيط بها الرمال من الغرب وجبال العرمة من الشرق، ويصب فيها شعيب ملهم، وشعيب دقلة وشعيب محرقة.