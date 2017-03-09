بالصور.. مواطن ينفذ تعديات في أبها ليلاً.. والأمانة تزيلها نهاراً

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير

ضبطت أمانة منطقة عسير فجر أمس أحد المواطنين وهو يقوم بالاعتداء على أحد الشوارع في مدينة أبها بحي الزهور وذلك بهدف الاستيلاء غير الشرعي عليه , وقامت بحجز الآليات المستخدمة في هذا التعدي .

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي لأمانة منطقة عسير سعيد الشهراني ، وأضاف أن إدارة متابعة الرقابة والنظافة ممثلة في مديرها علي سعيد الوادعي رصدت المواطن وقد قام بعمل ذلك بعد منتصف الليل تخفياً عن أنظار المراقبين والمجاورين ، وسيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة والتعليمات ، ويأتي ذلك وفق خطة الأمانة وعملها المتواصل في منع التعديات والعمل دون تراخيص .

وأردف الشهراني أن إدارة مراقبة الأراضي والتعديات قامت مؤخراً بإزالة عدد من التعديات التي تصب في وادي أبها في بعض المواقع كحي رظف وغيره .



وأكد أن هذه الأعمال الرقابية والإجرائية يقوم بها فريق من الكوادر المهنية في إدارة مراقبة الأراضي والتعديات ووكالة الخدمات والرخص والرقابة الشاملة وغيرهم ، وذلك بهدف المحافظة على الأودية من التعديات وتنظيف مجاري السيول, وكذلك المحافظة على الأراضي الحكومية .





