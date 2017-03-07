بالصور.. “نبق الديسة” نبتة طبية وصحية تجذب السياح

المواطن – وائل الخالد – تبوك

أصبحت زراعة أشجار السدر بمركز الديسة السياحي التابع لمحافظة ضباء بمنطقة تبوك عنواناً لمهرجانها الأول الذي يقام في مطلع شهر رجب المقبل حيث حقق إنتاج النبق نجاحاً مميزاً يضاف إلى نجاحات استزراع الفواكه بالمركز كالمانجو والحمضيات.

وتعد الديسة وما جاورها من أودية كوادى داما وغمرة وتربان وأنقد وسخين ومدان من المعالم الطبيعية السياحية بمنطقة تبوك لما حباها الله من الطبيعة الخلابة والعيون المتدفقة بالمياه على مدار العام.

وتتمتع الديسة بمناخ دافئ شتاء مما جعلها محط أنظار الكثير من السياح ، وجعل لتربتها خاصية في زراعة الأشجار، واستزراع العديد من أنواع ” النبق ” الذي تنتجه مزارع الديسة ومنه خمسة أنواع وتحدث عنها صاحب فكرة أول مزرعة تنتج النبق بالديسة المزارع مثري عايد الحويطي فقال إن النوع الأول هو ذو النبق التفاحي المدور كبير الحجم ويسمى النبق الصيني.

وأضاف: النوع الثاني البلحي الطويل، والثالث بلحي متوسط الحجم ، والنوع الرابع النباتي: وهو بدون بذر، أما الخامس فهو المعروف من أشجار السدر وهو صغير الحجم ومدور، ويبدأ إنتاج النبق في الديسة في شهر فبراير ويضم العديد من المشاتل لهذه الأشجار وله استخدامات طبية مختلفة ومكونات صحية كما أن قشرة ثمرة النبق تحتوي على فيتامينات منها فيتامين سي.