وفاة شاب بعد سقوطه في بئر بسبب صيد الحمام

وفاة شاب بعد سقوطه في بئر بسبب صيد الحمام

2017/03/10
الساعة 3:26 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

توفي شاب يبلغ من العمر 17 عاما إثر سقوطه في بئر يبلغ طولها ما يقارب 20 متر و طول قطرها 5 متر فيما كان ارتفاع الماء نحو 8 متر، في منطقة الجبوب جنوب محافظة الطائف ،  وذلك عندما كان يقوم بصيد الحمام فيها برفقة أحد أخوته  ، في حين تمكن سباحين من الدفاع المدني بالطائف من انتشال الجثة.

و أوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة الدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن العمليات الامنية الموحده بمنطقه مكه المكرمه تبلغت في تمام الساعة  ١٨:٨ مساء أمس الخميس بلاغ عن سقوط شاب يبلغ من العمر  ١٧سنة في بئر يبلغ طولها مايقارب  ٢٠ متر  وقطرها مايقارب ٥ متر، ويقدر ارتفاع الماء ٨ متر في منطقة الجبوب جنوب الطايف فيما تم إخراجه من قبل سباحين الدفاع المدني وهو متوفي.
و أضاف: “أتضح أن الشاب كان يقوم بصيد الحمام برفقة أحد إخوته  داخل البئر ، و أدى  عدم  استخدام السلم  إلى سقوطه”.
و حذرت إدارة الدفاع المدني من النزول في الأبار واماكن تجمع المياه، مهيبة بالجميع توعية ذويهم بأخطار الأبار والنزول فيها، متمنين السلامة  للجميع.
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