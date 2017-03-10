وفاة شاب بعد سقوطه في بئر بسبب صيد الحمام

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف
توفي شاب يبلغ من العمر 17 عاما إثر سقوطه في بئر يبلغ طولها ما يقارب 20 متر و طول قطرها 5 متر فيما كان ارتفاع الماء نحو 8 متر، في منطقة الجبوب جنوب محافظة الطائف ، وذلك عندما كان يقوم بصيد الحمام فيها برفقة أحد أخوته ، في حين تمكن سباحين من الدفاع المدني بالطائف من انتشال الجثة.
و أوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة الدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن العمليات الامنية الموحده بمنطقه مكه المكرمه تبلغت في تمام الساعة ١٨:٨ مساء أمس الخميس بلاغ عن سقوط شاب يبلغ من العمر ١٧سنة في بئر يبلغ طولها مايقارب ٢٠ متر وقطرها مايقارب ٥ متر، ويقدر ارتفاع الماء ٨ متر في منطقة الجبوب جنوب الطايف فيما تم إخراجه من قبل سباحين الدفاع المدني وهو متوفي.
و أضاف: “أتضح أن الشاب كان يقوم بصيد الحمام برفقة أحد إخوته داخل البئر ، و أدى عدم استخدام السلم إلى سقوطه”.
و حذرت إدارة الدفاع المدني من النزول في الأبار واماكن تجمع المياه، مهيبة بالجميع توعية ذويهم بأخطار الأبار والنزول فيها، متمنين السلامة للجميع.