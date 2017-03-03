بالصور.. وفاة وإصابة 9 أشخاص في حادث مروّع على طريق الهجرة

المواطن - شريف النشمي - المدينة:

أسفر حادث مروري مروّع، وقع فجر اليوم الجمعة، في المدينة المنوّرة، عن سبع إصابات، وحالتي وفاة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أنَّ عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 05:38 فجر اليوم الجمعة بلاغاً يفيد بوقوع حادث لسيارة في بداية طريق الهجرة قبل مسجد الميقات.

وأبرز أنّه “على الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية، وفريق التدخل السريع، وعند الوصول اتضح وجود سبع حالات مصابة، وحالتا وفاة داخل سيارة واحدة”.

وأشار إلى أنّه “تم التعامل مع الحالات إسعافياً في الموقع، ومن ثم تم نقل الحالات للمستشفيات بقيادة القائد الميداني المناوب”.