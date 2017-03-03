بالصور.. وفاة وإصابة 9 أشخاص في حادث مروّع على طريق الهجرة

بالصور.. وفاة وإصابة 9 أشخاص في حادث مروّع على طريق الهجرة

2017/03/03
الساعة 3:25 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1375
0
طباعة
المواطن - شريف النشمي - المدينة:

أسفر حادث مروري مروّع، وقع فجر اليوم الجمعة، في المدينة المنوّرة، عن سبع إصابات، وحالتي وفاة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أنَّ عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 05:38 فجر اليوم الجمعة بلاغاً يفيد بوقوع حادث لسيارة في بداية طريق الهجرة قبل مسجد الميقات.

وأبرز أنّه “على الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية، وفريق التدخل السريع، وعند الوصول اتضح وجود سبع حالات مصابة، وحالتا وفاة داخل سيارة واحدة”.

وأشار إلى أنّه “تم التعامل مع الحالات إسعافياً في الموقع، ومن ثم تم نقل الحالات للمستشفيات بقيادة القائد الميداني المناوب”.

 

 

 

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

وفد قوّات تحالف دعم الشرعية في اليمن يكشف انتهاكات الحوثي أمام الأمم المتّحدة

استضاف وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في