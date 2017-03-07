بالصور.. وكيل التعليم للمناهج يزور الحد الجنوبي ب

المواطن - سعيد ال هطلاء - سراة عبيده

تشرفت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة بزيارة وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية محمد بن عطيه الحارثي يوم أمس الإثنين.

وبدأت زيارته بمقر إدارة التعليم في سراة عبيدة واجتمع بمدير التعليم ومساعديه ومديري الإدارات والأقسام وتخلل الاجتماع كلمة ترحيبية ألقاها مدير التعليم ملفي بن عبدالرحمن العتيبي ثم عرض مرئي عن أهم المبادرات والإنجازات التي نفذتها إدارة التعليم، وبعدها ألقى سعادته كلمة أكد فيها على العمل وفق خطط وبرامج رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وحث الجميع على ضرورة شد الهمم وبذل المزيد من الجهود وضرورة تحدي الصعوبات للوصول إلى أعلى مراتب النجاح.

وبعد ذلك قام سعادته يرافقه مدير التعليم وعدد من منسوبي الإدارة بسلسلة زيارات بدأت بمقر ملتقى الأمل للشباب في الصالة الرياضية التابعة لتعليم سراة عبيدة، وشاهد المعرض المصاحب وجانب من فعاليات الملتقى، ثم توجه لزيارة محافظ محافظة سراة عبيدة أ.محمد بن سعيد بن جزوا مقدمًا شكره للمحافظ على دعمه للعمل التعليمي بالمحافظة والتعاون المشترك بين التعليم والجهات الحكومية الأخرى.

وبعدها توجه والمرافقين له لزيارة مدارس البنين “ابن خلدون – ابن الجوزي” ومدارس البنات “أودية عبيدة – البوطة” كما قام سعادته بزيارة لمقر قيادة الحرس الوطني في تهامة قحطان والمرابطين على الحدود لحماية أمن الوطن والمواطنين، وألقى كلمة شجع فيها الجنود وشكرهم باسمه واسم التعليم كافة على ما يقدمونه من تضحيات على حدود الوطن في سبيل حماية هذا الوطن الغالي ولينعم أهله بالأمن والأمان، داعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد.