بالصور.. ولي عهد دبي يتناول شطائر مغطاة بذهب عيار 24

المواطن – وكالات

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وهو يتناول شطائر “هامبرغر برج خليفة” المغطاة بذهب من عيار (24).

وتُعِد هذه الوجبة إحدى شاحنات الأطعمة في دبي، ويبلغ ثمن الواحدة منها 63 دولاراً، وهي من الأطعمة السياحية في المدينة.

وذكر صاحب المطعم دان شيرمان أن ولي عهد دبي مع مجموعة من مرافقيه وبعض الأطفال، قصدوا الشاحنة التي شاركت في فعاليات مهرجان دبي للمأكولات في منتزه برج خليفة، التي استمرت بين 23 و25 فبراير الماضي، وفقاً لـ”CNN عربية”.

وأضاف أن عدداً من المشاهير العالميين قصدوا الشاحنة وتناولوا شطائر “همبرغر برج خليفة” التي ابتكرها خصيصاً لمدينة دبي.

وتتكون الشطيرة من أربع قطع لحم، وكبد الإوز، ومايونيز الزعفران، وجبنة الكمأة، وكاتشب التوت البري الأسود، وتُغطى قطعة خبز شطيرة الهمبرغر بطبقة من الذهب من عيار 24 قيراطاً.