بالصور.. 220 مخالفة للصحة العامة بأكثر من 140 ألف ريال في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير:

كثّفت أمانة منطقة عسير، جولاتها الرقابية الصحية على المحلات التي تتعلق بالصحة العامة، ضمن الحملات التي تقوم بها إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة م. عبدالعزيز الرمثي، أنَّ “الإدارة تواصل أعمالها، حيث بلغت جولاتها خلال الشهر الماضي 420 جولة، في حين تم رصد 220 مخالفة، بغرامات تجاوزت 140 ألف ريال”.

من جانبه، بيّن مدير عام الرقابة إبراهيم الغنمي أنَّ “الحملات شملت العديد من المحلات التجارية بأنواعها، كالمطاعم والبوفيهات والبقالات والأسواق المركزية ومحلات بيع الخضراوات وغيرها”.

وأكّد الغنمي استمرار هذه الحملات، وتطبيق اللوائح الجزائية بحق المخالفين، داعيًا إلى ضرورة الاتصال على 940 في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة بهذا الشأن.



