بالصور..27 طفلًا وطفلة يستعرضون مواهبهم في فعالية #مسك_الخيرية “عوالمنا”

المواطن- محمد الرحيمي -تصوير: محمد القبع – الرياض

أُقيمت اليوم فعالية “عوالمنا ” – إحدى مبادرات مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك الخيرية” – بدورتها السادسة تحت شعار “أتبع حدسي” بهدف تسليط الضوء على إبداع الأطفال وإبراز مواهب المتميزين على منصة تهتم بالإلهام وتشجيع الأطفال على الإبداع وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم.

وتتيح الفعالية للطفل تجربة أدوار من خلال الخطابة والتمثيل والحركات الاستعراضية وإبراز تجاربهم الإبداعية في الابتكار، حيث إنها مبادرة ترفيهية إلهامية موجهة من الأطفال للأطفال، إذ تضمنت فقرات الفعالية عددًا من الأطفال المتميزين الذين استعرضوا مهاراتهم في مجالات متنوعة أمام أصدقائهم وعائلاتهم والحضور .

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في “مسك الخيرية” يوسف الحمادي لـ” المواطن ” بأن عدد الحضور للفعالية وصل إلى ٢٥٠٠ شخص معظمهم أطفال مع ذويهم، مشيرًا إلى أنه تم تصميم البرامج والفعاليات وفق أحدث الأساليب التعليمية التي تتصل بالأطفال وكيفية إيجاد طرق ذكية وسريعة لتعليمهم، موضحًا أن الفعاليات موجهة من أطفال إلى أطفال بطريقة ترفيهية تعليمية للوصول إلى الطفل وتنمية عقله وقلبه لإخراج موهبته.

وأوضح الحمادي بأن هناك ١٧٠ طفلًا وطفلة شاركوا في تنظيم الفعالية لزرع ثقافة التطوع بهم وكذلك روح العمل كفريق واحد وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وعن عدد المشاركين في الفعالية أكد الحمادي بأن كان عددهم ٢٧ طفلًا وطفلة، إذ تم اختيارهم قبل بداية الفعالية بعدة أشهر بعد تسجيلهم وتسجيل موهبتهم وتم اختيارهم وفق دراسة الجدوى.

وكشف الحمادي لـ” المواطن ” عن أن هناك ملتقى في الفترة القادمة بعنوان “شارك قدرة” مخصص لذوي الإعاقة وتقديم إبداعهم .