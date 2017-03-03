بالصور.. 34 مشروعًا نوعيًّا في معرض مشاريع المهارات التطبيقية للبنات بمكة

المواطن - سعيد ال هطلاء -مكة المكرمة

اختتمت فعاليات معرض مشاريع مادة المهارات التطبيقية للبنات، والذي أقيم بمكة المكرمة على مدى أسبوع خلال الفترة من 5/30 إلى 6/3 بمقر الإدارة العامة للتعليم للبنات.

وافتتح مدير عام تعليم مكة، محمد الحارثي، المعرض برفقته مدير إدارة التخطيط والتطوير أحمد الغامدي ومشرف لفصلي بنين وبعض موظفي الإدارة.

وأبدى الحارثي إعجابه بما وجده من مشاريع نوعية تبشر بمستقبل واعد.

ومن جهة أخرى تولت طالبات النظام الفصلي في اليوم الثاني للافتاح شرح مشاريعهن للجان المقيمة للمشاريع، والتي كان من ضمنها عضوات من المجلس البلدي والغرفة التجارية بمكة وكلية لوريت، بالإضافة إلى عضوات من الإدارة، رئيسات أقسام تخصصية في المجالات المعروضة.

وسجلت استمارة تقييم للمشاريع إشادة الدكتورة عبير برهمين، عضو المجلس البلدي بمكة بالمعرض، وقالت إنه أكثر من رائع بأفكاره ومحاوره وتطبيقاته، مضيفة أنه يؤسس لنواة مشاريع رائدة وقابلة للتطبيق والارتقاء عبر تقديم دورات متخصصة من الجهات الداعمة كجمعية الحرفيين والمجلس البلدي والغرفة التجارية.

ووصفت نسرين محمد، المحاضرة في كلية لوريت المعروضات بأنها أفكار إبداعية قابلة للتطبيق، خصوصًا في مجتمع المرأة السعودية.

وأشادت نادية بندقجي، من إدارة الموهوبات ورئيسة لجنة تقييم المشاريع بالمعرض، واصفة إياه بأنه التوازن المجتمعي المطلوب، والإبداع المتوقع من مخرجات التعليم فهو خارج التحصيل الدراسي.

واعتبرت الإذاعية سامية الشريف، المعرض أنه أكثر من رائع نفذته بنات الوطن، وذلك في معرض تغطيتها الإذاعية للمعرض لإذاعة الرياض.

وشاركت طالبات من مجال التطوع وطالبات من مجال البيئة في تطبيق مجالاتهن عمليًّا في المعرض ومقر الحفل وسط تأييد ودعم من جميع الحاضرات لتعزيز دورهن وتشجيع مبادرتهن.

وعرض المعرض قرابة 34 مشروعًا نوعيًّا في مختلف مجالات التطبيقية المطبقة ميدانيًّا، كما شارك في تقييمه 19 عضوة محكمة من تعليم البنات ومن موسسات المجتمع المحلي بهدف تحديد الاحتياجات التي يمكن توفيرها لهذه النماذج المرشحة على ثلاث مراحل، ابتداءً من مدارس التعليم الفصلي إلى معارض مكاتب للتعليم ثم فرزها بواسطة بطاقات تقييم متطابقة مع نماذج تقييم المشاريع، وبالتالي ترشيح ما لا يقل عن 3 مشاريع من كل مكتب الادارع والتي تبلغ ثمانية مكاتب تعليم للبنات.

وصاحب تقييم المشاريع يوم الإثنين إقامة حفل خطابي تم فيه تكريم جميع الجهات المعنية بالحدث، كما عرض فيه مشهد تمثيلي ضمن مشاريع المادة المقدمة بعنوان “وقتك من ذهب” وكان المعرض قد خططت له مساعدة التخطيط والتطوير الأستاذة نوره القرني وفق خطه عمل امتدت منذ بدء تطبيق النظام الفصلي في بعض مدارس مكة بمشاركة مشرفات النظام الفصلي ولجان المهارات التطبيقية.

وساهت في استقطاب الجهات الخارجيه للوقوف على المشاريع عوضًا عن تزويدهم بخطابات قد لا تنصف الواقع.

ومن المنتظر استمرار خطة للمتابعة تهدف إلى رفع نوعية المشاريع لطالبات النظام الفصلي مع متابعه أثر التعاون مع الجهات الداعمة مهنيًّا لتحسين المخرجات الحالية بما يحقق أهداف المادة ومواءمتها مع التحول الوطني ومتطلب سوق العمل في المجالات المعنية.