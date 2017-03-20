بالفيديو.. أعراض إدمان مخدر فلاكا وحقيقة وصوله للسعودية

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

وثق الدكتور سامي الحمود من خلال عدة مقاطع على سناب شات حقيقة ما يثار حول مخدر فلاكا flakka وأضراره وعلامات متعاطيه وحقيقة وصوله إلى السعودية والدول العربية، من خلال صور وفيديوهات حقيقية قام بعرضها لمتابعيه.

وقال الحمود إن فلاكا مخدرٌ مهلوس شديدُ الخطورة عالي السُّمية، سريع الإدمان، وهو يصنع في الصين ويصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنه يأتي على شكل حبيبات بيضاء تشبه الملح كريهة الرائحة.

الهلوسة والهذيان والميول الانتحارية هي أبرز أعراض تعاطي الفلاكا، بحسب الحمود الذي أشار إلى أن مدمن الفلاكا يركض في الشارع متوهماً وجود حيوانات تطارده، ويمكن أن يُلقي نفسه على السيارات أو يتسلق الارتفاعات.