بالفيديو.. إمام مسجد يصلي الفجر منفردًا بعد غياب المصلين

المواطن – الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول قيام إمام أحد المساجد بأداء صلاة الفجر منفردًا بعد خلو المسجد من المصلين.

ويوضح الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص الذين دخلوا المسجد في وقت الصلاة، عدم وجود أي من المصلين في المسجد خلف الإمام الذي كان يصلي مستخدمًا مكبر الصوت منفردًا.

ولم يتضح من المقطع وقت توثيق المقطع، ولا المكان الذي تم تصويره فيه.

وأثار المقطع حالة من التباين بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أن المقطع لا يخص صلاة الفجر بل ربما تكون صلاة أخرى في وقت متأخر من الليل .

يذكر أن ” المواطن” لم يتسنى لها التأكد من صحة المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.