بالفيديو.. ارتفاع ضحايا هجوم مستشفى كابول إلى 49 قتيلاً

المواطن – وكالات

ارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحون تنكروا في زي أطباء على مستشفى عسكري في كابول ليلة أمس إلى 49 إضافة إلى عشرات المصابين.

وقال سليم رسولي مدير مستشفيات كابول إن 49 شخصاً قتلوا في الهجوم على مستشفى ساردار محمد خان العسكري يوم الأربعاء في حين بلغ عدد المصابين 63 شخصاً على الأقل بحسب ما نقلته رويترز.

واقتحم المسلحون المستشفى الذي تبلغ طاقته 400 سرير وأطلقوا النار على الأطباء والمرضى والزوار وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن لعدة ساعات في عملية معقدة أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنها.

ويؤكد الهجوم على المستشفى القريب من السفارة الأمريكية شديدة التحصين تحذيرات مسؤولين حكوميين من أن هجمات كبرى ربما تتصاعد وتيرتها في كابول هذا العام مع تصعيد حركة طالبان لتمردها.

ويأتي الهجوم بعد مرور أسبوع على مقتل وإصابة عشرات في هجومين منسقين على مركز للشرطة ومكتب للمخابرات في كابول أعلنت حركة طالبان المسؤولية عنهما.

