بالفيديو.. الأهلي يتخطى الوحدة بثلاثية في دوري جميل

المواطن ـ محمد سلام

استعاد الأهلي نغمة الانتصارات في دوري جميل، وذلك بعد فوزه على مستضيفه الوحدة بثلاثة أهداف لهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري جميل للمحترفين.

وافتتح الأهلي أهداف المباراة عن طريق عمر السومة عند الدقيقة التاسعة، وعزز المهاجم السوري النتيجة للأهلي عند الدقيقة 28 بتسجيله الهدف الثاني، ونجح مختار فلاته في تقليص النتيجة عند الدقيقة 32، ليختم تيسير الجاسم أهداف المباراة بالهدف الثالث للأهلي عند الدقيقة 38، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحد.

بهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 43 في المركز الثاني مؤقتاً، فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 17 في المركز الثاني عشر.