بالفيديو.. الاتحاد يتقدم على الهلال رغم أفضلية الضيوف

بالفيديو.. الاتحاد يتقدم على الهلال رغم أفضلية الضيوف

2017/03/05
الساعة 9:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن ـ محمد سلام

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة الاتحاد وضيفه الهلال في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين، بتقدم العميد بهدف دون رد أحرزه المهاجم التونسي أحمد العكايشي عند الدقيقة 39.

الشوط الأول شهد أفضلية هلالية وسيطرة واستحواذ أكثر على الكرة، وتنوعت هجمات الزعيم من الأطراف عن طريق الظهيرين ياسر الشهراني ومحمد البريك، ومن العمق عن طريق نواف العابد وكارلوس إدواردو وفي الأمام ليو بوناتيني، فيما اعتمد الاتحاد على الكرات المرتدة مستغلًا سرعات فهد المولد ومحمود كهربا ومن أمامهما أحمد العكايشي.

واستطاع الفريق الاتحادي إحراز هدف التقدم بعد تمريرة بينية لعبها فهد المولد إلى أحمد العكايشي في ظهر المدافعين ليسددها العكايشي قوية بيمينه تسكن الشباك الهلالية، لتنتهي مجريات الشوط الأول بتقدم اتحادي بهدف نظيف.

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