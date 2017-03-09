بالفيديو.. الجبير يلجم مسؤولين إيرانيين بأقوى الردود

المواطن – الرياض

بات وزير الخارجية عادل الجبير ما إن يحل أو يرتحل إلا ويجذب إليه كاميرات وعدسات وكالات الأنباء والمصورين وأقلام الصحفيين، للحصول على تصريحاته الكافية الشافية حول ممارسات إيران وسياساتها العدائية في المنطقة.

ودأب وزير الخارجية عادل الجبير، على توجيه ردود قوية على السياسة الإيرانية، التي تحاول تشويه سمعة المملكة، بهدف تأليب المجتمع الدولي عليها، غير أن هذه المحاولات سرعان ما تفشل.

وعند كل مؤتمر صحفي، باتت أنظار الإعلاميين تنتظر وهي مصغية لتصريحات وزير الخارجية السعودي وردوده القوية على الموقف الإيراني، حيث أصبح عادل الجبير لافتاً لكل الأنظار في المحافل الدولية لِما يتمتع به من قدرة سياسية عالية وهادئة وتمَكُّن في الحديث، فيما تتميز ردوده بالحكمة السياسية، خاصة عندما يتحدث عن موقف إيران، وهجومها المتواصل على السعودية.

ولطالما أكد الجبير في تصريحاته أن النظام الإيراني هو آخر من بإمكانه أن يتهم الآخرين بدعم الإرهاب، لأنه راعٍ للإرهاب وقد تمت إدانتها مراراً من قبل الأمم المتحدة، فضلاً على أن تاريخ طهران زاخر بالتدخل والعداء للدول العربية، والذي يصاحبه دائماً الدمار وقتل الأرواح، مؤكداً أن عودة علاقة السعودية وإيران مرهونة بأن تتصرف طهران، كدولة طبيعية، وتعامل دول المنطقة بمبدأ حسن الجوار.