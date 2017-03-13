بالفيديو.. الراجحي يذكر حكمة تعلمها قبل 50 سنة من رجل تسعيني

المواطن – الرياض

حكى رجل الأعمال سليمان الراجحي قصة وقعت له مع قريب له تسعيني قبل خمسين عاماً، لافتاً من خلالها إلى حكمة تعلمها منه تتعلق بأهمية وقيمة العمل.

وقال الراجحي في حوار مع قناة “CNBC” العربية، إنه ذهب إلى عم له يبلغ من العمر 97 عاماً في مزرعته الصغيرة التي تحوي 15 نخلة، وذلك قبل 50 سنة، فوجده يحرث الأرض، وقد امتلأ ثوبه بالماء، وكان جسده يرتجف من شدة البرد، فناشده أن يترك هذا العمل، كونه لا يقوى عليه.

وأشار الراجحي إلى أن عمه التسعيني غضب من حديثه وقال له: “يا وليدي أنت جاهل!، غرسوا لنا فأكلنا، ونغرس لهم فيأكلون”، مبيناً أن هذه المقولة تلخص معنى إعمار الأرض؛ لأن المرء من المفترض أن يعمل من أجل الأجيال القادمة، لا من أجل نفسه فقط”.

ولفت الراجحي إلى أن الإنسان يجب أن يعمل في كل الأحوال حتى لو يدفع بعربة من أجل لقمة العيش؛ لأن العمل يمنح الإنسان الصحة وقوة الذاكرة ويفجر في داخله القدرات الإبداعية.

