بالفيديو.. القادسية يتخطى التعاون بثلاثية في دوري جميل

المواطن ـ محمد سلام

انتصر القادسية على مضيفه التعاون بنتيجة 3 ـ 1 في المباراة التي جمعتهم اليوم ضمن الجولة العشرين من دوري جميل للمحترفين.

وافتتح بنو قادس باب التسجيل عن طريق القائد البرازيلي إلتون جوزيه عند الدقيقة 71، وعزز بيسمارك النتيجة عن الدقيقة 73، وختم عبدالمحسن فلاته ثلاثية القادسية عند الدقيقة 84، وقلص التعاون النتيجة عن طريق مدالله العليان، لتنتهي المباراة بفوز القادسية بثلاث أهداف لهدف.بهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى النقطة 24 في المركز السابع، فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة 24 في للمركز الثامن .