بالفيديو المعلق الرياضي عامر عبدالله يكشف كواليس ما حدث في نهائي كأس ولي العهد

المواطن ـ سعيد مشهور ـ الرياض:

كشف المعلق الرياضي الإماراتي عامر عبدالله، ما تعرض له أثناء التعليق على نهائي كأس ولي العهد، الذي جمع فريقي الاتحاد والنصر، من مواقف محرجة، متهمًا أطرافًا لم يسمها، بالتسبب فيما حدث.

وأبرز الإعلامي عامر عبدالله، أنّه اختير للتعليق للقناة الرياضية السعودية، ساردًا التفاصيل الدقيقة لما حدث له، وكيف أوجد حلاً سريعًا ومؤقتًا لتلك “المضايقات”.

وأكّد أنَّ “الجهات المسؤولة، فتحت تحقيقًا عاجلاً”، معلنًا استعداده للحضور للتعليق للقناة الرياضية السعودية، في أي وقت، ومختتما حديثة بقول “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

يذكر أنَّ نادي الاتحاد استحوذ على كأس دوري ولي العهد، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف آل سعود، بعد تغلبه على غريمه النصر بهدف دون مقابل.