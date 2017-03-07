بالفيديو.. المغامسي : من حلف اليمين الغموس يموت على هذه الحالة

المواطن – الرياض

حذر إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي من اليمين الغموس مؤكداً أنها من المهالك والكبائر ولا كفارة لها إلا التوبة ورد المظالم إلى أهلها.

وقال المغامسي في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب إن اليمين الغموس هي التي تخص أمراً وقع في الماضي أما اليمين المنعقدة فهي مرتبطة بأمر سوف يحدث في المستقبل.

وقال المغامسي إن اليمين الغموس تعني أن يقسم الفرد على أمر مضى بخلاف ما قد يعلم كأن يقول ” والله ما ذهبت ” وقد ذهب وغيرها من الأمثلة.

وأضاف المغامسي أنه وبالاستقراء فإنه قلما يحلف أحد يميناً غموساً فيتضرر به أحد من المسلمين إلا ويموت – من أقسم – قبل حلول الحول. مستعيذاً بالله من الوقوع في هذا الذنب.