بالفيديو.. المغامسي يكشف عن منقبة لأم المؤمنين عائشة

المواطن – الرياض

كشف إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي عن منقبة ومكرمة خاصة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وقال المغامسي في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب: إن السيدة عائشة كانت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم حباً جماً إلا أنه يحدث أن يعتريها – كما يحدث للنساء – من العتب على من تحب، فكانت تقول في حالة كمال رضاها عنه “ورب محمد” أما إذا وقع في نفسها شيء مما يقع في نفوس النساء تجاه مَن تحب فتقول “ورب إبراهيم”.

وأشار المغامسي إلى أن السيدة عائشة لم تكن تهجر سوى اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بمعنى الهجر المعروف، مشيراً إلى أن هذا الأمر مدح لا قدح ومنقبة لا مثلبة في حق أم المؤمنين رضي الله عنها.