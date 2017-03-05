بالفيديو.. الهلال يتخطى الاتحاد السعودي في كلاسيكو مثير

المواطن ـ محمد سلام



اقترب الهلال بشكل كبير من تحقيق بطولة دوري جميل للمحترفين، وذلك عقب الفوز الهام الذي حققه على مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة 20 من المسابقة.

الكلاسيكو جاء مثيرا بشكل كبير، تقدم الاتحاد في الشوط الأول عند الدقيقة 39 عن طريق أحمد العكايشي، وتعادل للهلال بهدف مثير للجدل عن طريق كارلوس إدواردو في الدقيقة 63، حيث تم تسجيل الهدف بعد سقوط مدافع الهلال ياسين حمزة مصابا ورفض لاعبي الهلال إخراج الكرة، وسط اعتراضات اتحادية كبيرة.

وأحرز الهلال الهدف الثاني عن طريق عمر خريبين في الدقيقة 81، وفي الوقت بدل الضائع أحرز نواف العابد الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد إعاقة على سلمان الفرج من أحمد عسيري، وشهد اللقاء طرد لاعب الاتحاد فهد المولد بعد تدخل عنيف على كارلوس إدواردو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 41 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث.