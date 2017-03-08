بالفيديو.. بايرن يصعق أرسنال بخماسية في عقر داره

المواطن – وكالات

صدم نادي بايرن ميونيخ الألماني منافسه الإنجليزي أرسنال بخماسية ثقيلة في مباراة الإياب في دوري الأبطال بعد أن سيطر على مجريات المباراة.

وبهذه النتيجة الثقيلة صعد ميونيخ للدور ربع النهائي من البطولة بعد أن حقق في مجموع المباراتين 10 أهداف مقابل هدفين فقط لأرسنال.

وكان أرسنال قد تقدم في الشوط الأول بهدف إلا أن طرد مدافعه الفرنسي لوران كوسيلني أثر عليه بشكل لافت وجعله يتراجع في الأداء مما مكن بايرن ميونيخ من السيطرة على باقي المباراة وإحراز خماسية مدوية.

سجل هدف أرسنال ثيو والكوت (20)، بينما سجل لبايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي (55 من ركلة جزاء) والهولندي آرين روبن (68) والبرازيلي دوغلاس كوستا (78) والتشيلي أرتورو فيدال (80 و85).