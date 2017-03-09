بالفيديو.. برشلونة يحقق المعجزة ويصفع سان جيرمان بسداسية مذلة

المواطن – أحمد بيومي

في مباراة دراماتيكية تاريخية لم يتوقع نتائجها الكثير من المحللين والمتابعين لكرة القدم، صفع نادي برشلونة منافسه باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب كام نو في أسبانيا، ليحلق برشلونة في دور ربع النهائي بمجموع المباراتين.

وكان برشلونة قد تعثر في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون رد، مما جعل من الصعوبة بمكان تعويض هذا الكم من الأهداف في مباراة الإياب، إلا أن نجوم برشلونة حققوا المعجزة واكتسحوا شباك جيرمان بسداسية مدوية.

وبمجموع المباراتين 6/5 لصالح برشلونة يكون قد نجح في حجز مقعد في الدور ربع النهائي لمسابقة دورى أبطال أوروبا.

