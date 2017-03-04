بالفيديو.. بورنموث يُعطل مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ وكالات



تمكن فريق بورنموث من التعادل مع مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 1-1، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة رقم 27.

استطاع ماركوس روخو افتتاح التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 24 بعد لمسه لتسديدة من أنطونيو فالنسيا ليغير اتجاهها في مرمى بورنموث.

وتعادل جوشوا كينج عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 40 قبل نهاية الشوط الأول.

وشهد اللقاء ضياع ركلة جزاء لزلاتان إبرهيموفيتش وتألق كبير من حارس المرمى أرتر بوروتش.

وبهذه النتيجة بقي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 49 نقطة، و بورنموث ارتفع رصيده لـ 27 نقطة في المركز الـ14.