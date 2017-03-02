بالفيديو.. ترتيب دوري جميل بعد فوز الرائد على الاتفاق

المواطن ـ محمد سلام

اُفتتحت مباريات الجولة 20 من بطولة دوري جميل للمحترفين اليوم الخميس، حيث تغلب فريق الرائد على الاتفاق بهدف دون رد، عن طريق اللاعب إسماعيل بانغورا في الدقيقة 89 من علامة الجزاء.

وعلى الرغم من تواضع المباراة التي انحصرت في وسط الملعب، اعتمد مدربا الفريقين على التكتيك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني واصل الفريقان البحث عن نقاط المباراة، وكان للرائد ما أراد عند الدقيقة 88، بحصوله على ضربة جزاء تسبب بها المدافع الاتفاقي أمينو بوبا، وترجمها الهداف إسماعيل بانقورا لهدف ريداوي، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف بهدف دون رد.

وبهذا الفوز رفع الرائد رصيده إلى النقطة 25؛ صاعداً للمركز الخامس مؤقتاً، فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 22 في المركز الثامن.