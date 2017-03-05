بالفيديو.. توتنهام يتخطى إيفرتون وينفرد بالمركز الثاني في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ وكالات



قاد المهاجم الدولي هاري كين فريقه توتنهام هوتسبر، اليوم الأحد، للانفراد بوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل هدفين في مرمى إيفرتون، الضيف، لتنتهي المباراة التي احتضنها ملعب وايت هارت لين بنتيجة 3-2 لأصحاب الأرض، ضمن منافسات الجولة 27 للمسابقة.

وافتتح كين التسجيل مبكراً (ق20)، قبل أن يعاود زيارة شباك الضيوف في الشوط الثاني (ق56)، ثم تمكن مهاجم إيفرتون، لوكاكو، من تقليص الفارق قبل النهاية بعشر دقائق تقريباً (ق81).

وفي الوقت بدل الضائع، سجل ديلي ألي الهدف الثالث لتوتنهام (ق90+3)، قبل أن يأتي الرد سريعاً من المهاجم الإكوادوري إنر فالنسيا بتقليص الفارق مجدداً (ق90+4)، ولكنه لم يكن كافياً لإدراك التعادل.

وبهذا الانتصار، رفع توتنهام رصيده لـ56 نقطة في المركز الثاني لجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن ليفربول الثالث ومان سيتي الرابع، بينما يغرد تشيلسي وحيداً في الصدراة بـ63 نقطة.

وفي المقابل، توقف رصيد إيفرتون عند 44 نقطة في المركز السابع، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه وست برومويتش، و6 نقاط عن أقرب المراكز المؤهلة للبطولات القارية.