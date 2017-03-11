بالفيديو.. جماهير الشباب تنفجر بعد الهزيمة من الفيصلي

المواطن ـ محمد سلام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة كبيرة من الغضب لدى جماهير نادي الشباب، بعد هزيمة الفريق أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن الجولة 21 من دوري جميل للمحترفين.

وأكد الشبابيون أن الفريق قد يدخل في منطقة الخطر والصراع على الهبوط خلال الجولات المقبلة، وذلك إذا ما استمرت حالة انعدام الوزن والتراجع، مطالبين إدارة الليث بالتدخل الحاسم لعلاج ما يحدث في شيخ الأندية.

وكان الفيصلي قد عمق جراح مستضيفه الشباب عقب تغلبه عليه بهدفين لهدف، ليتوقف رصيد الشباب عند 22 نقطة في المركز السادس مؤقتا، فيما ارتفع رصيد الفيصلي إلى 22 نقطة في المركز التاسع.