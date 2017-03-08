بالفيديو.. رئيس الهلال يوضح مقصد فهد المفرج من عبارة “عندكم فاينل لا يتوقف أحد”!

المواطن ـ محمد سلام

أكد الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، أن مدير الكرة فهد المفرج كان يقصد تهدئة لاعبي نادي الاتحاد، عندما قال عبارة “عندكم فاينل لا يتوقف أحد” لنائب رئيس الاتحاد، عمر أحمد مسعود، وذلك بعد انتهاء مباراة الاتحاد والهلال مساء الأحد الماضي على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، بفوز هلالي 3 ـ 1 ضمن الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين. وقال رئيس الهلال في تصريحات فضائية عبر قناة العربية أن المفرج كان يحاول تهدئة الموقف، وليس كما اعتبره الكثيرون بأن مدير الكرة الهلالي يريد اكتمال صفوف الاتحاد حتى يحقق الانتصار على النصر في مواجهة نهائي كأس ولي العهد، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل. وكانت عبارة المفرج قد لاقت السخرية والتهكم من جانب جماهير الأندية بشكل عام، وجماهير النصر بشكل خاص، حيث أشارت إلى أن المفرج لم ينجح في الحد من تصرف لاعب ناديه العابد الذي طالته عقوبة انضباطية بسبب احتفاليته المسيئة لجمهور الاتحاد بعد تسجيله الهدف الثالث، ليذهب ويهدئ من لاعبي الاتحاد خوفًا عليه من إيقافهم قبل النهائي.

وأوضحت أن فرحة المفرج بالفوز الثمين على الاتحاد والاقتراب من تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن الزعيم منذ ستة أعوام، لم تنسه غريمه التقليدي النصر الذي يفكر فيه بعز انتصاره، مطالبينه بنسيان العالمي والانشغال بفريقه دون إسداء نصائح للآخرين.



وكان الكلاسيكو قد شهد أحداثًا مثيرة تسببت في عدد من القرارات أصدرتها لجنة الانضباط أمس الثلاثاء، حيث عاقبت فهد المولد بالإيقاف (مباراة) رسمية بالإضافة للإيقاف التلقائي لقيامه بركل لاعب فريق الهلال بطريقة عنيفة من الخلف ضمن دوري جميل.

كما أوقفت لاعب الهلال نواف العابد (مباراتين) وغرامة (40000) لاحتفاله بتسجيل الهدف الثالث أمام جمهور الاتحاد بطريقة استفزازية؛ مما نتج عنه إثارة الجماهير.

وقررت لجنة الانضباط تغريم نادي الاتحاد مبلغ (225,000) ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه والأحذية داخل أرض الملعب على لاعبي فريق الهلال، كما قامت بتغريم نادي الاتحاد (10,000) ريال لحصول (6) من لاعبيه على بطاقات ملونة تتمثل في (5 أصفر، 1 أحمر).