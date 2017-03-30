بالفيديو .. رجل أمن بالطائف يقبّل جبين “مُسنة” ذرفت الدموع.. والسبب!

المواطن – أحمد المسعود – الطائف

ختم رجل أمن بمحافظة الطائف حديث سيدة مُسنة بعد افتتاح مهرجان الورد الطائفي بقبلة على جبينها بعد امتداحها لهم ورفع أكُفّ الدعاء لرجال الأمن المتواجدين في الميدان وعلى الحد الجنوبي، ولم تقف دموع السيدة إلا بعد أن ختم رجل الأمن قبلة على رأسها؛ تعبيراً لموقفها وامتناناً لمشاعرها الفياضة.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو والذي تقدم فيه أحد ضباط شرطة محافظة الطائف العقيد عبدالله الحارثي للمسنة واستمع إليها، حيث أشاد الحضور بردة فعله الجميلة، وهي رسالة واضحة أن رجال الأمن والمجتمع في المملكة يداً بيد في مواجهة كل ما يزعزع أمن الوطن الغالي.

“المواطن” بدورها كشفت أن رجل الأمن الذي ختم قبلة على جبين السيدة هو نفسه رجل الأمن الذي ودع رجال الطوارئ الخاصة على حافة الطريق بعد انتهاء مهمتهم في القضاء على الإرهابي المالكي جنوب محافظة الطائف ببني مالك وثقيف، ولقي الفيديو في ذلك الوقت انتشاراً كبيراً، مبيناً قوة التلاحم التي تربط أبناء هذه المجتمع بعضهم بعضاً وتزيد من غبن مَن يفكر العبث بأمن هذا الوطن والضرب بيد من حديد لمنعهم والوقوف في صف حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في وجه أعداء الوطن.

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