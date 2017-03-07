بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية يُشرف بنفسه على خطة ضرب القواعد الأمريكية باليابان

المواطن – وكالات

أعلنت كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف بنفسه على عملية التدريب لإطلاق صواريخ باليستية كانت مخصصة لـ”ضرب العدو” في إشارة إلى المصالح الأمريكية في اليابان.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية في تقرير لها إن التدريب أجرته وحدات هواسونغ المدفعية للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي، “كلفت بضرب قواعد قوات العدو الأمبريالي الأمريكي في اليابان”.

وحسب التقرير، أشاد الزعيم كيم بقدرات وحدات المدفعية في تنظيم وقيادة الضربات وضمان تنفيذها بطريقة سريعة ومتزامنة بصرامة، مضيفاً أن الصواريخ الـ4 أطلقت بالتزامن، وشبه دقة الصواريخ “بسلك الاستعراضات الجوية في المعلومات”.

كما أمر كيم القوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية تحسباً لأي رد فعل أو قتال قد يندلع في أي ظرف أو أي وقت، والاستعداد فوراً للتحرك الناري بمجرد تلقي الأمر من اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم.

وكانت بيونغ يانغ قد أطلقت الاثنين 4 صواريخ باليستية قبالة الساحل الشرقي للبلاد، سقطت ثلاثة منها قبالة ساحل اليابان على مسافة تراوحت بين 300 و350 كيلومتراً، وذلك رداً على التدريبات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واسعة النطاق على مدار شهرين وفق مراقبين.