بالفيديو.. شاعر لزوجته : مثلك يوضع على الرأس تاج

المواطن – الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول موقف إنساني رائع من الشاعر سليمان الأسمري مع زوجته التي كان تعاني من المرض بمناسبة شفاؤها.

وأظهر الفيديو الشاعر الأسمري وهو يدخل على زوجته حاملًا باقة من الزهور وقد علق عليها أوراق نقدية مقدما إياها لزوجته.

وقال الشاعر مخاطبا زوجته : هذه هدية متواضعة تعبيرا عن تقديري لك وانت تستحقين مثلها 20 مرة.

ووصف الشاعر زوجته بأنها أم الصبر وأم الخير وأم العيال موجها بذلك الرد على من ينقد المراة السعودية ويصفها بانها ” أم النكد”.

وألقى الشاعر قصيدة بمناسبة شفاء زوجته مطلعها : سلامتك يا راسمالي .. مثلك يوضع على الرأس تاج يا حياتي.

