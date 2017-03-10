2017-03-10 saad الرئيسيةتيوب المواطن بالفيديو.. شجاعة شاب تنقذ مسنة من الموت المحقق بالفيديو.. شجاعة شاب تنقذ مسنة من الموت المحقق 2017/03/10 الساعة 7:18 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 845 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً بالفيديو.. سباق غير رسمي في النفق ينتهي بشكل مأساوي تيوب المواطن بالفيديو.. شجاعة شاب تنقذ مسنة من الموت المحقق بالفيديو.. سباق غير رسمي في النفق ينتهي بشكل مأساوي شاهد.. تصوير جوي لأخطر المرتفعات في العالم شاهد.. البرازيلي كافو والروسي سميرتين يستعرضان مهاراتهما بكرة القدم بالفيديو.. كيف حول الورم الليفي وجه مراهق هندي الى وحش غرائب فيديو طريف.. شاب يلتقط سيلفي وسط مضاربة طاحنة عثر على بوكيمون نادر فمات! بالصور.. زوجان بملابس “متناسقة” 37 عامًا.. وبنفس الاسم! بالفيديو .. سلحفاة تخفي 5كجم عملات معدنية في معدتها ملكة بريطانيا على صهوة جوادها في سن الـ90 فيسبوك تكنولوجيا ثورة تقنيّة تجبرك على التركيز في هدفك والتخلّص من عاداتك السيئة هل تنجح “تويتر” في جعل منصّتها الاجتماعية أقل عدائية؟ عالم فيزياء شهير يحذر من مستقبل البشرية بسبب “التكنولوجيا” أبل تكتسح شركات العالم في صناعة الهواتف الذكية ظهور نسخة مزيفة من جلاكسي s8 في الصين -