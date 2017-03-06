بالفيديو .. فيل يتدخل لإنهاء مشاجرة بين نعامتين

بالفيديو .. فيل يتدخل لإنهاء مشاجرة بين نعامتين

2017/03/06
الساعة 4:45 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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