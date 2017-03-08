بالفيديو.. كاميرا توثق اعتداءً مروعاً على موظفة داخل فندق

المواطن – وكالات

وثقت كاميرا مراقبة واقعة محاولة اعتداء مروعة داخل أحد الفنادق الأمريكية، من قبل شاب ملثم وكانت ضحيتها موظفة في الساعات الأولى قبيل الفجر.

وتظهر من خلال المقطع أحداث الجريمة داخل فندق بمنطقة أوماها بولاية نبراسكا الأمريكية الجمعة الماضية عن قصة مأساوية لموظفة حاول شاب ملثم اغتصابها في الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي.

ونشر موقع “ذا صن” القصة التي كشفت محاولات الموظفة الدفاع عن نفسها قبل أن يحاول الشاب الملثم العودة مرة أخرى لاستعادة القناع الذي أسقطته الموظفة خلال المطاردة لتلتقط الكاميرا ملامح وجهه ويتم التعرف عليه لاحقاً من قبل رجال الشرطة والقبض عليه.