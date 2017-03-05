بالفيديو.. كاميرا مراقبة توثق جريمة سرقة بأحد شوارع الرياض

المواطن – الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول قيام شاب بسرقة جوال أحد قادة المركبات المتوقفة في إشارة المرور بأحد شوارع الرياض.

ويوضح الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة، تواجد الشاب على أحد أرصفة الشارع بحثاً عن فريسته التي سيقوم بتنفيذ جريمته على مركبتها؛ لتقع عينه على أحد الأشخاص المنشغلين بالحديث في الهاتف.

واقترب اللص من المركبة ثم سارع بخطف الهاتف المحمول وفرّ هارباً وسط صيحات قائد المركبة طلبا للمساعدة.

وكان مقطع آخر قد تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مجموعة من اللصوص يسرقون المارة بشوارع الرياض.

والتقطت المقطع كاميرا مراقبة قريبة من المكان، حيث يتضح من خلال الفيديو قيام شباب باستيقاف السيارات وسلب وسرقة ما بحوزة أصحابها والفرار.