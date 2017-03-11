بالفيديو.. لقطات لأجسام غريبة تحوم حول الأهرامات

المواطن – وكالات

اظهرت لقطات مصورة نشرتها قناة “Section 51 2” لمجموعة من السياح تستمتع بمشاهدة الأهرامات وأبو الهول، في حين ظهرت ثلاثة أجسام غريبة تحوم في المكان.

وعقب موقع “إكسبريس” البريطاني، على الفيديو بقوله إنه تم التقاطه في أبريل من العام الماضي، ويعد من أوضح اللقطات التي تم تصويرها للأجسام الغريبة، ولم يوضح صاحب القناة أية تفاصيل عن الأجسام الكريستالية الغريبة، لكنه أكد أنها ظلت تحوم في المكان لأربع ساعات.

وقالت القناة إنها تبث لقطات حقيقية أحيانًا لا يوجد تفسير للقطات، وأحيانًا أخرى تكون مجرد خدعة.