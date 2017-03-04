بالفيديو.. ليفربول يحقق الفوز على آرسنال في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ وكالات



سجل كل من البرازيلي روبرتو فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني، هدفاً وصنع هدفاً، ليقودا فريقهما ليفربول إلى فوز ثمين للغاية 3-1 على آرسنال اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ولقن ليفربول “المدفعجية” درساً قاسياً، وانتزع فوزاً ثميناً رفع به رصيده إلى 52 نقطة، ليتقدم من المركز الـ5 إلى الـ3، بفارق الأهداف فقط أمام مانشستر سيتي، وبفارق نقطة واحدة خلف توتنهام، فيما تجمد رصيد آرسنال عند 50 نقطة، ليتراجع مرتبة واحدة إلى المركز الـ5.

وتقدم ليفربول بهدف مبكر للغاية سجله فيرمينو في الدقيقة 9، بعد تمريرة عرضية من ساديو ماني الذي نال المكافأة قبل نهاية الشوط، واستغل هدية مماثلة من فيرمينو وسجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء آرسنال كثيراً بنزول نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، وسجل الفريق هدفه الوحيد عن طريق داني ويلبك في الدقيقة 57، ولكن جورجينيو فاينالدوم سجل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.