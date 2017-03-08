بالفيديو.. ماجد التويجري: أحترم الاتحاد وجماهيره.. كنت أردّ الإساءة !

المواطن ـ محمد سلام

دافع المراسل التليفزيوني، ماجد التويجري، عن نفسه حيال الاتهامات التي طالته خلال الساعات الماضية، عقب ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، وهو يقوم بالهجوم اللفظي على مشجع لنادي الاتحاد، حيث أكد التويجري أنه يحترم ويقدر جماهير العميد، وأن ما حدث بالمطار كان ردة فعل لإساءات هذا المشجع.

وكان التويجري قد دخل في مشاحنة مع مشجع اتحادي في مطار الرياض، فور وصول لاعبي الاتحاد استعدادا لخوض المباراة النهائية في كأس سمو ولي العهد أمام نادي النصر يوم الجمعة المقبل، وهو ما جعله يلقى انتقادات الاتحاديين.

وحرص التويجري على توضيح الصورة من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر، حيث قال: “أنا أحترم وأقدر جماهير الاتحاد كثيراً، ما حدث في المطار كان ردة فعل لإساءات صدرت من هذا الشخص، وكان يحاول أن يمنعني مقابلة أي لاعب بكل قلة أدب”. وأضاف: “استجابة مع رغبة العديد من الأصدقاء تجدون عبر سنابي توضيحاً لما حدث مع المشجع مع تأكيدي من جديد على احترامي لنادي الاتحاد على كافة المستويات”.