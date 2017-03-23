بالفيديو.. محمد السهلاوي يتحدث عن رقمه المميز ويُحذر !

المواطن ـ محمد سلام

أعرب مهاجم المنتخب السعودي، محمد السهلاوي، عن سعادته البالغة بمعادلة رقم نجم الأخضر السابق، سامي الجابر، ليكون أكثر لاعب في تاريخ المنتخب السعودي تسجيلًا للأهداف في تصفيات كأس العالم بـ16 هدف، مؤكدًا أن هذا الأمر جاء بفضل زملاءه اللاعبين.

وأكد السهلاوي أهمية الفوز الذي حققه المنتخب السعودي على مضيفه منتخب تايلاند بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018، مُحذرًا من الإفراط بالفرحة، قبل المباراة الهامة المقبلة أمام المنتخب العراقي.

ورفع الأخضر رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، ومن وراءه منتخب أستراليا برصيد 10 نقاط بعد تعادله مع العراق اليوم بهدف لكل فريق، ثم اليابان بـ10 نقاط قبل مباراتها اليوم أمام الإمارات صاحبة المركز الرابعة برصيد 9 نقاط، ثم العراق برصيد 4 نقاط وأخيرا تايلاند بنقطة واحدة.