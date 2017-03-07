بالفيديو.. مدرسة الجدات تقبل المسنات فوق الستين في الهند

المواطن – وكالات

التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، لكن التعليم في الكبر لا يزال يمنح الفرصة لمن فاتته في بداية حياته، حيث افتتحت الهند مدرسة لتعليم السيدات المسنات فوق سن الستين عاماً.

ولا تقبل المدرسة من هن أقل من السن المحددة كما أنها لا تقبل سوى السيدات.

المدرسة التي تدعى ” آجيبايتشي شالا ” ليست مدرسة بالمفهوم التقليدي فطالبات “مدرسة الجدات” التي تقع في قرية فانجين هن نساء كبيرات في السن يحصلن على فرصة لتعلم القراءة والكتابة فقط.

وفي المدرسة المكونة من غرفة واحدة تقام فصول دراسية مسائية ستة أيام في الأسبوع ومدة الفصل ساعتان. وتم اختيار توقيت الدروس لتتناسب مع موعد انتهاء النساء من مهامهن اليومية أو عملهن في الحقول.