بالفيديو.. مسن في الـ 99 يفوز بسباق للجري

المواطن – وكالات

التحدي والمستحيل كلمات لا يعرفها بعض الأشخاص، مهما تقدم بهم العمر أو الزمن، فمنهم من برع في العلم ومنهم من برع في الرياضة.

وشهدت نيومكسيكو مسابقة للجري تفوق خلالها مسن في الـ 99 من عمره على منافسه في الـ 92 في سباق الجري لمسافة قصيرة.

واستطاع “أورفيل روجرز” أن يفوز على منافسه “ديكسون هيمفيل” في العدو الذي بلغت مسافته 60 متر في الأماكن المغلقة ببطولة USATF ماسترز.

وقد كسب روجرز الجولة بفارق طفيف قدره 5/100 جزء من الثانية، ففي حين وصل في 18 ثانية فقد وصل منافسه المهزوم في 18:05 ثانية، حيث انتشر مقطع فيديو يظهر السباق مع الصور عبر مواقع التواصل بشكل كبير.